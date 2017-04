Detenen un dentista català acusat de matar els seus fills petits a Sud-àfrica

La policia sud-africana va detenir un dentista català per matar presumptament els seus dos fills bessons de 3 anys. Segons diversos mitjans locals, es tracta de Mario César Deus Yela, de 48 anys, que era a la Ciutat del Cap per veure els seus tres fills: un de set i els dos de tres, que vivien amb la seva exdona. L'home va quedar amb la seva exparella amb l'excusa de dinar plegats.



Quan ella va arribar li va explicar que havia matat els bessons i tot seguit la va intentar assassinar amb un ganivet. No ho va aconseguir i l'exdona va poder alertar la policia. Mario César Deus és a l'hospital d'una presó de màxima seguretat on es recupera de les ferides que es va fer en intentar treure's la vida, segons diversos diaris digitals sud-africans.



Mitjans sud-africans expliquen que aquesta ha estat la versió que el fiscal ha defensat davant del tribunal que jutjarà Deus. L'acusat no ha comparegut davant del jutge perquè es recupera a l'hospital.