Detingut per conduir begut, sense carnet i amb un cotxe robat

Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 29 anys i veí de Begues (Baix Llobregat) com a presumpte autor de delictes contra la seguretat del trànsit al conduir sota els efectes de l'alcohol, amb el permís de conduir suspès judicialment i amb un vehicle robat.

Segons han informat avui els Mossos, els fets van tenir lloc cap a les 5.15 de divendres passat a la matinada, quan una patrulla de trànsit es va trobar un vehicle accidentat en la C-32, al terme municipal de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), amb danys lleus i una roda punxada.

Quan la patrulla va fer el control d'alcoholèmia al conductor del vehicle, va donar resultat positiu, amb una taxa de 0'63 mg/l, més del doble de la taxa permesa legalment, que és de 0'25 mg/l.

Els agents van comprovar també que el conductor no disposava de permís de conduir en vigor per tenir-lo suspès judicialment per pèrdua total de punts.

També van descobrir que el vehicle havia estat robat unes hores abans a Castelldefels (Baix Llobregat), on el conductor feia dos dies que treballava com jardiner. A més, en el vehicle es van trobar diverses claus d'altres domicilis i finques del mateix titular de l'automòbil.

El conductor, que tenia 18 antecedents, la majoria d'ells per delictes contra la seguretat viària, va ser detingut per un nou delicte relacionat amb la seguretat del trànsit. El vehicle va ser tornat al seu propietari, així com les claus dels seus domicilis.