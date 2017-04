Empresaris demanen empara per no donar dades fiscals a la Generalitat

Empresaris de Catalunya va demanar empara ahir a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, perquè les empreses catalanes no hagin d'entregar dades fiscals i de la Seguretat Social dels seus treballadors a l'Agència Tributària de la Generalitat.



L'organització empresarial, que agrupa més de 400 empresaris favorables a que Catalunya segueixi essent «part d'Espanya i d'Europa», es va trobar ahir al matí amb Becerril i li va demanar que intervingui per «protegir els drets» dels treballadors i les empreses davant la «pretensió» del Parlament d'aprovar les lleis de desconnexió, que inclouen la creació de l'Agència Tributària de Catalunya. A parer de la patronal, substituir l'agència estatal per la catalana «trencarà el principi de Caixa única» i crearà «confusió i indefensió jurídica». L'entitat també ha presentat un document de queixa a Becerril en el qual denuncien «diverses declaracions» per les quals els empresaris de Catalunya «es veuen amenaçats» per l'Administració catalana «amb la imposició de liquidacions i sancions».