El Govern català «en ple» es fa responsable de fer el referèndum

El Govern en ple es va comprometre ahir, en un acte solemne al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, a «organitzar, convocar i celebrar un referèndum», del qual es fa «responsable» col·lectivament perquè Catalunya pugui exercir el «dret inalienable» a l'autodeterminació.



Així figura en el manifest que un a un van signar ahir al Palau de la Generalitat els membres el Govern, des del seu president, Carles Puigdemont, fins al nivell de directors generals, un text sense validesa jurídica encara que amb forta càrrega política, amb el qual pretenen aclarir dubtes sobre la seva unitat i determinació a complir el seu compromís d'organitzar un referèndum sobre la independència.



El manifest, titulat «Compromís del govern de Catalunya amb el referèndum», subratlla que «tots i cadascun» dels membres del Govern es fan «responsables d'aquesta tasca» i es comprometen a «portar-la a terme i aplicar els resultats» que surtin de les urnes. Puigdemont va destacar que «avui el govern de Catalunya reafirma solemnement, davant amenaces i intents de limitació de la capacitat d'autogovern, la seva determinació per preparar, convocar i celebrar el referèndum, estimat per la immensa majoria de catalans».



El president català va destacar que el procés sobiranista no es fa «a dues o quatre mans, sinó amb moltes», i que el Govern només és «el vehicle» per convocar la ciutadania a les urnes, on resolen els conflictes les «democràcies avançades i sanes».



De la seva banda, Junqueras va justificar el «compromís» de tot l'executiu amb el referèndum com a expressió de «l'amor per la llibertat» que tenen els catalans.



El document subratlla que l'executiu és «la conseqüència, i no la causa», de la voluntat «majoritària» de la ciutadania



El portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va avisar la Generalitat que el compromís signat avui per tots els membres del Govern per convocar i celebrar un referèndum sobiranista és «una exteriorització, a la qual neguen caràcter jurídic, i que no aporta res» al que s'ha escoltat aquests dies.



En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Méndez de Vigo va subratllar que una declaració d'independència no té cap efecte polític ni jurídic i va insistir que el Govern «ni pot, ni vol, ni canviarà la seva posició».



No obstant això, Méndez de Vigo va deixar oberta la porta que es modifiqui la Constitució: «Només la Bíblia va ser escrita per durar milions d'anys. Faci's una proposta de canvi de la Constitució si es vol».