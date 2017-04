Les obres del Palau es van donar a Ferrovial tot i els «dubtes» dels arquitectes

Els arquitectes Òscar Tusques i Carles Díaz, responsables de les obres al Palau de la Música durant 30 anys, van assegurar ahir que quan els responsables de l'entitat els van dir que la constructora Ferrovial seria l'encarregada de fer les obres de remodelació i ampliació, van tenir «dubtes» i es van mostrar «escèptics».



Tot i així, després van admetre que els resultats finals van ser correctes. En tot cas, van negar que hi haguessin obres sobrefacturades.



Díaz, que portava les negociacions econòmiques directament amb Ferrovial i Jordi Montull, va explicar que les obres van constar de diverses licitacions i pressupostos, i que altres empreses a banda de Ferrovial van presentar els seus projectes.



Quan Montull li va dir que Ferrovial seria l'encarregada de les obres, Díaz va explicar-li que era una empresa «dura», que «sempre volien més pressupost» i que caldria «anar amb compte». Sobre els pagaments, va explicar que ell controlava les factures, que Caja Madrid també supervisava les obres, perquè aportava inversió, i que normalment el despatx d'arquitectes cobrava del Consorci del Palau, «a vegades bé i a vegades tard».



No obstant això, les obres més importants, de més de 8 milions d'euros, les va pagar la Fundació, cosa a la qual Díaz en aquell moment no li va donar importància perquè consideraven que tot era el mateix ens.





Cap feina a l'Ametlla



Díaz va assegurar que ell mai va fer cap obra particular a la casa de Millet de l'Ametlla del Vallès, i va dir que no recordava cap persona que fes d'intermediària quan hi havia problemes entre Ferrovial i el Palau, com van assegurar alguns acusats i testimonis que feia l'advocat i fundador de CDC Jaume Camps.



Sobre una suposada reunió d'ell amb Millet, Felip Puig i Arcadi Calzada el 2002, apuntada a l'agenda de Millet, va dir que no es va produir, perquè ell no coneix personalment ni Puig ni Calzada.