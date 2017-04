Pena de mort per a l'acusat de matar un altre català a Tailàndia

El català Artur Segarra va ser declarat culpable ahir de l'assassinat premeditat del seu compatriota David Bernat, l'any passat a Bangkok, i condemnat a la pena capital, va anunciar el Tribunal Penal de la capital tailandesa.



El tribunal va donar per vàlids els arguments de la fiscalia que sostenen la seva culpabilitat per l'assassinat i dotze delictes motivats més, segons els jutges, pel robatori dels diners que la víctima tenia guardats en un compte corrent a Singapur.



Segarra, que va entrar a la sala saludant els mitjans i es va mostrar enraonador abans de conèixer-se la decisió del Tribunal, no va mostrar signes d'abatiment. Amb anterioritat el condemnat havia anunciat que planejava apel·lar el dictamen.