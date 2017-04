Proposen que la Torre Agbar aculli l'Agència Europea del Medicament

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, i el conseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, van acordar ahir proposar la Torre Agbar per acollir la seu de l'Agència Europea del Medicament en cas que Barcelona obtingui la designació. La Torre Glòries o Agbar, amb 33.000 metres quadrats repartits en 34 plantes, un auditori amb capacitat per a 350 persones i un aparcament subterrani per a 300 vehicles.



L'Ajuntament de Barcelona, que ja té un acord amb el propietari privat de la torre, el grup de treball conjunt de les tres administracions ha acordat també crear el Consell Ciutadà de Suport a la candidatura. Segons han informat les tres administracions amb la proposta de l'edifici per acollir la seu de l'Agència Europea del Medicament han volgut donar «un nou impuls a la candidatura de Barcelona» per acollir la seu europea, actualment a Londres.