Elena: «Avui també és el dia de reivindicació del referèndum»

El coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha animat els ciutadans a acostar-se en algun dels 1.000 punts que hi ha a Catalunya per signar el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. "És el dia de la rosa i el llibre, però enguany també és el dia de la reivindicació del referèndum com anhel col·lectiu per decidir el futur del nostre poble", ha defensat en declaracions als periodistes des de l'estand del Pacte Nacional pel Referèndum situat a la Rambla Catalunya amb Diputació. També ha agraït la feina dels 5.000 voluntaris que al llarg del dia d'avui estaran recollint les firmes i ha destacat que hi ha "molta afluència" de gent que s'acosta en alguns dels punts per signar.

Ignasi Elena ha considerat "normal" el bon ritme de recollida de firmes argumentant que el referèndum és "l'anhel de la majoria del poble de Catalunya". "No va de 4, ni 5 ni 10 persones sinó del 80% dels catalans. No va d'una part dels ciutadans, ni dels del sí ni dels del no, ni dels que s'ho estan pensant", ha afegit.

Segons Ignasi Elena, la majoria dels catalans tenen clar que el conflicte polític amb Catalunya es resol votant. "Som nació, per tant tenim sobirania i tenim dret a decidir el nostre futur col·lectiu a través d'un referèndum", ha defensat.

Preguntat per què es farà amb les signatures recollides, Ignasi Elena ha respost que el Pacte Nacional pel Referèndum haurà de decidir "quin mecanismes es fa servir per posar llum a la realitat del país".