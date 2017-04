L'arquebisbe de Barcelona demana alliberar Catalunya «d'insídies del mal»

L'arquebisbe metropolità de Barcelona, Juan José Omella, va demanar a Sant Jordi, patró de Catalunya que es commemora avui, que «protegeixi Barcelona i Catalunya de totes les insídies del mal», que ajudi a construir «ponts de comunicació i comunió» i que no permeti «faltar el respecte a persones i institucions».



«Tot el que sigui oblidar-se dels pobres i petits, tot el que no sigui construir ponts per a la comunicació i la comunió entre tots, tot el que sigui faltar al respecte a persones i institucions, és no seguir l'exemple del nostre patró, és no vèncer el drac del mal que ens sotja contínuament», escriu Omella en la seva carta dominical que avui publicarà el Full Parroquial. També advoca perquè «els nostres sants patrons (Sant Jordi i la Verge de Montserrat) ens han d'ajudar perquè les arrels cristianes de Catalunya donin molt fruit».