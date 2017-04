Puigdemont insta a demostrar que Catalunya té el llibre i la rosa com a «armes més poderoses»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha instat els catalans a demostrar una vegada més qui és Catalunya, "un país culte que fa del llibre i de la rosa les seves armes més poderoses", ha assegurat en el seu discurs institucional amb motiu de la Diada de Sant Jordi. D'altra banda, el president de l'executiu català s'ha mostrat convençut que la festa de Sant Jordi serà reconeguda com a patrimoni immaterial de la Unesco, gràcies a la gent que cada any omple de manera massiva els carrers i a la gent que va mantenir la festa "en temps difícils". En aquest context, ha remarcat que si s'aconsegueix no serà gràcies "als hereus polítics dels que van perseguir la cultura catalana sinó dels que han mantingut vives la flama de la cultura i la llengua catalana gràcies als llibres".