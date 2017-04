«Satisfacció» entre els floristes per haver arribat als sis milions de roses venudes

"Estem molt contents". Així de satisfet s'ha mostrat el president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, a l'hora de fer balanç de la venda de roses d'aquest Sant Jordi 2017. Una jornada on s'arribaran als sis milions de roses venudes, assolint així el repte pel gremi, que temia un descens d'entre el 5% i el 15% perquè la festivitat ha estat enguany en diumenge. En declaracions a l'ACN, Guillén considera que la "fidelitat" del comprador al seu establiment de referència ha fet que aquest hagi estat, contra pronòstic, un molt bon Sant Jordi. On no hi hagut sorpreses és en el tipus de rosa adquirida. Novament s'ha apostat majoritàriament per la rosa vermella, especialment les 'Freedom' i 'Red Naomi'. A més, s'ha notat major presència de roses produïdes a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol.

Guillén parla d'"incipient augment" de la presència de roses d'aquí i que milloraria aquest 10% actual repartit entre Catalunya –especialment la comarca del Maresme-, i altres parts de l'estat espanyol. Amb el pas dels anys, han perdut terreny davant altres indrets com Equador, Kenya, Colòmbia o Holanda, principal distribuïdor de flors a nivell europeu.

Aquestes expectatives se sumen a què, per fi, el pròxim Sant Jordi serà en dia laborable –cau en dilluns-, i que s'anirà avançant en la candidatura per tal que la celebració sigui declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la Unesco. El president del Gremi de Floristes, a més, veu també que s'ha obert una via de diàleg amb l'Ajuntament de Barcelona per treballar en la regulació de venda ambulant de roses.

"És absolutament necessari"; ha assegurat Joan Guillén en declaracions a l'ACN, recordant que enguany s'han atorgat més de 3.900 permisos per vendre roses al carrer i que ja és un fet la presència d'empreses 'fantasma' que compren a majoristes les roses per després vendre-les a paradistes particulars. Desapareixen l'endemà de la festivitat, però de retruc generen competència deslleial rebentant preus en les darreres hores del Sant Jordi.

"S'ha insistit molt en què s'ha de fer (la regulació)", raona Guillén. "Barcelona és una ciutat que no pot sostenir tenir 4.000 permisos per a la venda concentrats en una zona determinada", afegeix. "No és normal que hi hagi aquesta situació i entre tots hem de buscar solució perquè la diada sigui magnífica i també estigui garantida la seguretat", conclou.