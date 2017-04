El TSJC canvia d'àrea la jutgessa Bassols, esposa d'un empresari del 3%

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha proposat traslladar a l'àrea contenciosa de l'alt tribunal a la magistrada de la sala civil i penal Núria Bassols, dona de Josep Manel Bassols, exalcalde d'Anglès i un dels empresaris detinguts en la trama del 3%, i a la que Artur Mas va fitxar com a Comissionada de Transparència.



Segons van informar fonts jurídiques, dimecres passat va entrar a estudi la proposta plantejada per la sala de govern del TSJC per traslladar a Bassols, un relleu al qual la magistrada va expressar la seva conformitat.



Núria Bassols forma part de la sala civil i penal del TSJC, però des que l'any passat va tornar a la seva plaça, després d'haver ocupat el càrrec de comissionada de Transparència en el Govern català que presidia Artur Mas, tenia vetat instruir causes relacionades amb aforats. Davant la seva compromesa situació en una sala que en un futur podria tenir a les seves mans casos de corrupció que afectin a aforats -així com a polítics investigats pel procés sobiranista-, Bassols va dirigir un escrit al president del TSJC, Jesús María Barrientos, en el que accepta la seva nova adscripció.