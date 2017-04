Detenen 2 grafiters per causar danys per 1.600 ? a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir dos grafiters, de 31 i 33 anys, acusats de causar danys per valor de 1.600 euros amb pintades a dos vagons del metro de Barcelona. Els fets es van produir poc abans de la mitjanit de divendres, quan una patrulla de paisà dels Mossos va observar com tres joves sortien per una porta d'emergències del metro. Els agents es van identificar com a policies però els tres joves van sortir corrents amb la intenció de fugir del lloc, alhora que van intentar desfer-se dels guants i de les motxilles que portaven. Els agents els van seguir ràpidament i van aconseguir aturar dos dels tres joves, que en tot moment es van resistir de forma activa a la identificació policial.