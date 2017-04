Mor l'exassessor d'ERC que va amenaçar un membre de SCC

L'exassessor d'ERC a la Diputació de Barcelona Carles Feiner, destituït dilluns passat per insultar i amenaçar un membre de Societat Civil Catalana (SCC), va morir dissabte. ERC va destituir el passat 17 d'abril de totes les seves responsabilitats amb efectes immediats Feiner, fins aleshores el seu assessor a la Diputació de Barcelona, per les seves amenaces a Juan Arza.

Feiner va escriure a Facebook: «El que em produeix fàstic és que fills de puta feixistes i 'ejpañolistes' com Juan Arza no sàpiguen viure sense tocar els collons al proïsme. Quan siguem independents haurem de gestionar aquesta realitat generosament. El que em demana el cos no és acceptable. Deixo constància pública del tema perquè si algun dia se me'n va la pinça i li arrenco el cap a un d'aquests fills de puta ningú pensi que la cosa és gratuïta».