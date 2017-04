Zapatero: «Les dues paraules clau per a Catalunya són diàleg i pacte»

? L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero va assegurar que «les dues paraules clau per a Catalunya són diàleg i pacte», i que després d'elles podran arribar altres qüestions com la determinació del que aquest territori és respecte a la resta d'Espanya.



En declaracions als periodistes durant la seva presència al municipi val·lisoletà de Villalar de los Comuneros, on se celebrava el Dia de Castella i Lleó, Rodríguez Zapatero va contestar així en ser preguntat per les paraules del candidat a la Secretaria General del PSOE Pedro Sánchez sobre que «Catalunya és una nació i Espanya una nació de nacions». «És un tema que va quedar resolt a l'Estatut de 2006, encara que després va tenir un problema al Tribunal Constitucional», va recordar Zapatero, convençut que actualment les paraules que han de presidir les relacions amb Catalunya són «diàleg i pacte». En la seva opinió, «després vindran les denominacions i si cal es revisaran».