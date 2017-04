Aglomeracions per la vaga al metro de Barcelona

Aglomeracions per la vaga al metro de Barcelona

L'aturada de treballadors del metro de Barcelona va generar aglomeracions en les principals estacions de la xarxa i temps llargs d'espera dels viatgers des de les 7 d'ahir al matí, ja que només van circular 4 de cada 10 combois. La plantilla del Metro de Barcelona va secundar ahir noves aturades al servei per denunciar el bloqueig del conveni col·lectiu des de fa un any i mig i el primer d'ells es va desenvolupar en la franja de 7 a 9 del matí, mentre també hi va haver aturades de 16.00 a 18.00 hores, i de 20.30 a 22.30 hores.