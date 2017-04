La fiscalia anticorrupció demana presó incondicional per a Jordi Pujol Ferrusola

La fiscalia anticorrupció ha demanat presó incondicional per a Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l´expresident de la Generalitat, que declara aquest dimarts des de les 12.45h davant el jutge De la Mata en relació a 19 operacions que hauria fet en el transcurs de les investigacions per provar d´ocultar a la Justícia prop de 30 milions d´euros. És la primera vegada que la Fiscalia de l´Audiència Nacional demana presó per al primogènit dels Pujol en el marc de les investigacions sobre la fortuna a l´estranger. L'Advocat de l'Estat i l'acusació popular de Podem s'han afegit a la petició de presó incondicional.

Els fiscals Fernando Bermejo i Belén Suárez actuen en base a la informació sobre les 19 operacions que recull un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) que apunta que va ocultar 30 milions d´euros des de l´inici de la investigació el 2012. Segons els investigadors, Jordi Pujol Ferrusola hauria desplegat des del 2012 "una estratègia de despatrimonialització intencionada" per ocultar actius de la família i impedir, d´aquesta manera, que l´Audiència Nacional en decreti l´embargament en cas d´una condemna per aquest cas.

Inicialment la UDEF va apuntar que el fill gran de l´expresident de la Generalitat –a qui el jutge situa com a encarregat de la gestió de la fortuna dels Pujol a l´estranger- va ocultar 14 milions d´euros en plena investigació, però posteriorment, en un informe de 93 pàgines, va elevar aquesta quantitat fins als 29.917.589,20 euros que hauria ocultat mitjançant "negocis jurídics ficticis, inversions no repatriades o pèrdues internacionals fictícies", segons consta al document.

Segons la UDEF, d´aquests gairebé 30 milions d´euros 9,4 milions responen a "negocis jurídics ficticis" que el primogènit dels Pujol hauria utilitzat per ocultar els diners a l´estranger. Unas altres 12,3 milions serien fruit d´inversions "no repatriades" i "pèrdues internacionals fictícies". La resta, 8,1 milions d´euros, a rendiments que no han estat declarats a la hisenda espanyola.

L´informe detalla 19 operacions. El fill gran de l´expresident hauria utilitzat una societat radicada a Mèxic, Ecrem, a més de donacions de 585.000 euros el 2014 a la seva filla Núria que es van traduir en la compra d´un bé immoble a l´empresa del seu pare, préstecs falsos i transferències a les societats mexicanes Forestales y Anzuelos Soluciones SA, així com la inversió de 5 milions de dòlars a un casino a Argentina.

L´última vegada que Pujol Ferrusola va comparèixer davant De la Mata va ser el gener del 2016, quan el fill gran de l´expresident va insistir que només repartia entre la família els fines de la gestió de l´herència de l´avi Florenci. Aleshores De la Mata va ordenar la retirada del seu passaport i el va obligar a comparèixer setmanalment al jutjat. A la seva interlocutòria el jutge assenyalava Pujol Ferrusola com el titular de diverses societats instrumentals que no produïen cap valor real que només tenien com a finalitat "canalitzar capitals de suposat origen criminal per fer inversions i despeses a Espanya i a l´estranger".