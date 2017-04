L'Ajuntament de Barcelona decideix rescindir el contracte del túnel de Glòries

El consell d'administració de Bomsa va decidir rescindir el contracte del túnel de Glòries tot i que no va obtenir l'aval polític de l'oposició durant la comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. El director general de Bimsa, Ángel Sánchez, va explicar que l'aturada de les obres no serà immediata, sinó que primer caldrà fer uns treballs en matèria de seguretat. Així, es finalitzaran dos col·lectors i les feines de manteniment del tancat, entre altres qüestions. Això durarà aproximadament un mes o un mes i mig. El nou projecte es licitarà al juliol per uns 40 milions d'euros, amb la previsió d'adjudicar-lo i començar les obres al gener del 2018. El consistori estudiarà que l'actual UTE constructora no pugui presentar-s'hi. Aíxí, l'Ajuntament va fer valer la seva majoria en el consell d'administració de Bimsa per tirar endavant la rescissió del contracte del túnel de Glòries.