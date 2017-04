Llach afirma que la Generalitat sancionarà als funcionaris que no acatin la desconnexió

El diputat de Junts pel Sí Lluís Llach assegura que la Generalitat sancionarà els funcionaris que no acatin la Llei de transitorietat jurídica, segons es desprèn d'un vídeo amb alguns fragments de conferències organitzades per Òmnium Cultural i l'ANC que publica aquest dimarts 'El Pais'. "En el moment que tinguem la llei de transitorietat jurídica, això obligarà tots els funcionaris que treballen i viuen a Catalunya. El que no compleixi serà sancionat. S'ho hauran de pensar molt bé. No dic que sigui fàcil, al revés, molts d'ells patiran", afirma el diputat en una xerrada organitzada per Òmnium Cultural el passat mes de març a Sant Sadurní d'Anoia.

D'altra banda, el cantautor deixa clar en una xerrada organitzada per l'ANC cinc dies després de la renúncia de l'exsenador Santi Vidal que el Departament d'Economia ja sancionarà els contribuents catalans que no compleixin amb les seves obligacions fiscals a partir del 2018.

Les gravacions d''El Pais' corresponen a diverses conferències públiques del diputat de Junts pel Sí en els darrers tres mesos. En una d'elles, l'organitzada per Òmnium Cultural a Sant Sadurní d'Anoia, Llach també posa de manifest que dins dels Mossos d'Esquadra "hi ha sectors molt contraris" a la llei de de desconnexió, la "llei més important". "El dia que l'aprovem es produirà una sacsejada, inclús si l'apliquem parcialment, que és el que ara estem discutint", comenta Llach, que també reitera en els actes enregistrats que un cop aprovat el text "les lleis que s'han de seguir són les catalanes" i que per tant els funcionaris catalans les hauran d'obeir.

En una altra conferència, organitzada per l'ANC a Barcelona cinc dies després de la dimissió de Santi Vidal, també va explicar que els funcionaris que no acatin la llei de transitorietat jurídica serien castigats. "Cada un ha de valorar les possibilitats de sanció. Existeix la possibilitat que nosaltres aconseguint la independència i per tant hi ha gent que haurà de pensar molt seriosament quina actitud té davant una legislació catalana que, si arribem a la independència, li demanarà responsabilitats", subratlla.

En d'altres xerrades, Llach també ha insistit que el Departament d'Economia sancionarà els contribuents que no compleixin amb les obligacions fiscals. En aquest sentit, remarca que la declaració d'independència seria al setembre i que les primeres declaracions de renda serien el 2018. "L'Estat amenaçarà però és aquí és on cada un de nosaltres i els funcionaris veurà què fa i responsabilitzar-se dels seus actes", conclou.