El Síndic reclama eliminar els peatges de les autopistes

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, va presentar ahir dos informes sobre les autopistes i els serveis ferroviaris de Catalunya i va demanar no renovar les concessions de peatges a Catalunya, així com la transferència de les competències d'Adif a la Generalitat.



En una comissió del Parlament, Ribó va reconèixer que la transferència de competències està «a l'horitzó» i va titllar «d'absurda» la gestió separada dels serveis que depenen del Ministeri de Foment i de la Generalitat». La gent no sap a quina porta trucar o queixar-se» quan alguna cosa no funciona, va subratllar el Síndic, a l'hora que va destacar que aquesta falta de coordinació fa que, quan hi ha alguna avaria, els diferents prestadors siguin incapaços d'oferir una alternativa de transport ràpida.