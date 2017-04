Zapatero diu que hi ha prejudicis cap a Díaz per ser dona i andalusa

L'expresident del Govern i exlíder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero va assegurar ahir que el seu repte és «desfer» els «prejudicis» a Catalunya contra la candidata a les primàries del PSOE, Susana Díaz, per ser dona i andalusa, com segons el seu parer va passar també amb Carme Chacón pel seu gènere i origen.



Zapatero es va reunir amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a la seu socialista a Barcelona, on ahir a la tarda va protagonitzar un acte amb militants al costat del diputat basc Eduardo Madina, tots dos com a ambaixadors de la campanya de Susana Díaz. Abans de l'acte de la tarda, l'expresident va dinar amb alcaldes i càrrecs socialistes pròxims a la candidatura de Díaz a Cornellà de Llobregat mentre que Madina ho va fer amb un grup de militants a Barcelona.



En declaracions als mitjans, Zapatero va confiar que el debat a les primàries socialistes «sigui intens sobre continguts, amb coherència, voluntat de majoria, credibilitat i, com sempre en la política, sobre desfer prejudicis».



«Aquí, a Catalunya, hi ha veus que, i no em refereixo al PSC, que han posat a sobre de la taula prejudicis sobre el projecte polític de Díaz», va denunciar.





«Desfer prejudicis»



En aquest sentit, va afegir: «Hi ha un prejudici que no em resisteixo a comentar: en la història del PSOE hi ha hagut normalment candidats i poques candidates. Però he pogut constatar com a testimoni directe que quan hi ha una candidata es té en compte l'origen. Ja va passar amb Chacón, que era catalana i era un problema. I ara Díaz, que és andalusa i és un problema».



«Però, oh!, quina casualitat –ha prosseguit–, no ho he sentit mai sobre Felipe González, Rubalcaba o jo mateix, que fóssim de Sevilla, Lleó o Cantàbria. Per tant, sí, cal desfer prejudicis i vull contribuir a desfer prejudicis».