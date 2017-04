El Govern dona suport a Llach sobre multar els funcionaris contraris a les lleis del procés

Nova tempesta política per les declaracions del diputat de Junts pel Sí Lluís Llach, que va afirmar que els funcionaris catalans que rebutgin complir la llei de Transitorietat jurídica, pendent d'aprovació pel Parlament i que preveu la desconnexió de l'Estat, «patiran» i seran «sancionats», inclosos els Mossos reticents al procés sobiranista.

Així ho va explicar el cantautor en diverses intervencions recents en xerrades que ha protagonitzat de la mà de les entitats independentistes Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), i que ahir va revelar el diari El País en la seva edició digital a Catalunya.

«En el moment en què tinguem la llei de Transitorietat jurídica, aquesta obligarà tots els funcionaris que treballen i viuen a Catalunya. I el que no la compleixi serà sancionat. Per tant, s'ho hauran de pensar molt bé. Jo no dic que sigui fàcil, al revés, molts d'ells patiran. Perquè dins dels Mossos hi ha sectors que són bastant reticents al que estem fent», va afirmar Llach en un acte del mes de març passat a Sant Sadurní d'Anoia.

Llach, tal com es pot apreciar en un vídeo gravat de la seva intervenció, admet que el pas cap a un Estat català independent «no és tan senzill com sembla».

El cantautor, un dels diputats independents de la coalició de PDeCAT i ERC que suporta el Govern de la Generalitat al Parlament, va ser president de la comissió d'estudi del procés constituent a la cambra catalana.

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va afirmar ahir que els funcionaris «estan obligats a complir les lleis vigents en cada moment» i, encara que va evitar subscriure les «sancions» de les quals va parlar el diputat de Junts pel Sí Lluís Llach, tampoc el va desautorizar.



Un escenari que «no es planteja»

En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, Munté va evitar parlar de sancions, perquè va dir que «no es planteja» un escenari de desobediències de l'esmentada llei de transitorietat, però ha remarcat, en tot cas, que «les lleis ens obliguen a tots, en cada moment i segons el marc legal vigent».

Encara que va remarcar que les responsabilitats del procés sobiranista «les assumeixen els polítics» i que el Govern «preservarà i protegirà els funcionaris, a tots ells».

Munté va subratllar també que el Govern garantirà els «marcs jurídics» que donin les «màximes garanties» en el «trànsit» de la legalitat estatal vigent a una altra catalana de nova creació, l'anomenada llei de transitorietat jurídica, que guarda en secret Junts pel Sí fins que es porti a votació al Parlament. Sense desautoritzar Llach, Munté es va limitar a manifestar «respecte» per les expressions sobre el procés sobiranista que hi pugui haver a la societat, però va insistir que no entrarà a parlar de sancions perquè no creu que sigui una qüestió que «preocupi» els catalans.

Així, davant les preguntes de si el Govern sancionaria als funcionaris que incomplissin la llei de transitorietat, Munté va evitar concretar, al·legant que és un escenari que ella no es planteja que succeeixi.

L'oposició política va moure's entre la dura crítica i la confirmació «d'una obvietat» al voltant de les paraules de Llach. El PP va titllar-les «d'assalt a la democràcia»,C's va demanar al Govern una rectificació o un desmentit, i el PSC va rebutjar les «amenaces» del diputat. La CUP, en canvi, no va veure-hi «res d'estrany en demanar que els funcionaris compleixin la llei un cop s'hagi guanyat el referèndum».

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra van exigir ahir quedar fora del debat polític i van replicar al diputat de JxSí Lluís Llach. Els portaveus dels sindicats dels Mossos d'Esquadra Fepol, SPC, SME i USPAC van coincidir a exigir que es deixi la policia catalana al marge del debat polític i van advertir que els agents es limiten a complir i fer complir la llei vigent a Catalunya.