Puigdemont defensa Llach recordant la seva lluita antifranquista

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut sortir aquest dimecres en defensa del diputat de JxSí Lluís Llach, després de les crítiques rebudes per haver dit que el Govern sancionaria els funcionaris si no complien els lleis de desconnexió que aprovi el Parlament. El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha carregat contra el que considera que són "amenaces" del diputat contra els treballadors públics, i el president ha acusat el popular de ser "injust" amb Llach i "ignorant", tot recordant la seva militància antifranquista i contraposant-la al pas que alguns dirigents del règim van fer a les files del PP. Això últim ha molestat molt els populars, que han reclamar la "retirada dels greus insults del president", i ha provocat una nova picabaralla entre el PPC i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en voler replicar enmig de la sessió de control, cosa que no es permet per acord de la Junta de Portaveus. Més enllà d'això, Albiol ha reclamat que Puigdemont "desautoritzés" Llach si no estava d'acord amb ell i ha reclamat la renuncia del diputat. "Suposo que no suggereix que el Govern miri cap a una altra banda quan un funcionari no compleix la llei?", ha respost el president.