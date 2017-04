Puigdemont diu que 'les properes setmanes' l'Estat tindrà una proposta pel referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que en les "properes setmanes" l'Estat tindrà damunt la seva taula una proposta catalana per dialogar i negociar el referèndum. Serà la última proposta de diàleg del Govern, han concretat fonts de la Generalitat a l'ACN. En aquest context, Puigdemont ha reclamat al govern espanyol que "aparqui la mandra, que deixi els prejudicis i que assumeixi la seva part de responsabilitat". "Que és molt gran en la resolució del problema; nosaltres li tenim i l'assumim tant lluny com faci falta", ha assegurat Puigdemont en cloure l'assemblea general ordinària que l'ANC celebra a Granollers (Vallès Oriental). De fet, el cap de l'executiu ha demanat a l'Estat que "enraoni": "Segurament és un terme difícil de conjugar amb altres llengües que no tenen la tradició de pau i treva d'aquest país", ha etzibat Puigdemont. "Però enraonar no fa mal; no és anticonstitucional", ha reblat.

El clausura la cinquena assemblea ordinària de l'ANC, Puigdemont ha assegurat que "només sumant" es pot superar "el malson" del 2010 amb la sentència contra l'Estat i alhora dur a terme el referèndum, "el somni del 2017: "Votar i que tothom voti el que bonament li plagui, que tot està per votar i votar és possible", ha parafrasejat agraint a l'ANC que comenci formalment la campanya pel 'sí'.

En aquest context, i en la primera visita d'un president a l'AGO de l'ANC, Puigdemont ha assegurat que "les properes setmanes" l'Estat tindrà sobre la taula una proposta catalana per dialogar i negociar "el desig inesborrable de votar, de decidir, d'exercir el dret a l'autodeterminació tantes vegades proclamat i tantes vegades exercit arreu del món", ha afirmat. De fet, la proposta de les "properes setmanes" serà la última via oberta al diàleg que formularà el Govern a l'executiu espanyol, han apuntat fonts de la Generalitat a l'ACN.

Votar en referèndum és un desig que al seu entendre els catalans han expressat "de forma reiterada i persistent" a través de les urnes, de votacions al Parlament, i de les enquestes i "per descomptat a través de la magnífica, ingent i colossal" tasca que porta a terme el Pacte Nacional pel Referèndum. De fet, la darrera proposta diàleg que formularà el Govern a Madrid serà de continuïtat als treballs del Pacte, però com a dues vies diferents, sense ser aïllades.

En aquest context, Puigdemont, que no s'ha referit a la suspensió del viatge a Marroc, ha reclamat al govern espanyol que se senti "interpel·lat" pels ciutadans que "li truquen a la porta per parlar amb ell" de forma "civilitzada, enraonant". "És un terme difícil de conjugar amb altres llengües que no tenen la tradició de pau i treva d'aquest país, però enraonar no fa mal, no engreixa, no porta colesterol, no és anticonstitucional", ha bromejat el cap de l'executiu català.

Enraonar és, per Puigdemont, "l'expressió més poètica per expressar el capteniment democràtic". "Enraonem?", ha preguntat implícitament al govern de Mariano Rajoy. I en aquesta nova oferta de diàleg, Puigdemont ha reclamat també a l'Estat que "aparqui la mandra, que deixi els prejudicis a un costat i que assumeixi la seva part de responsabilitat, que és molt gran en la resolució del problema", ha insistit. "Nosaltres la tenim i l'assumim tant lluny com faci falta", ha resolt.

Puigdemont, que ha recordat que no s'oblida de fer públics "data i pregunta", ha agraït a l'independentisme la "confiança, la paciència, la comprensió, la mobilització i unitat". "Ens ho heu donat, i ens ho continuareu donant. [...] Us prometo que tot això us serà retornat amb escreix, de la forma que hem estat esperant al llarg de tants i tants anys", ha resolt Puigdemont.