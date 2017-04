Agredeixen una treballadora del Metro que va enxampar dos passatgers amb bitllets de transport falsos

Una treballadora del Metro de Barcelona ha presentat una denúncia aquest diumenge davant els Mossos d'Esquadra per una agressió que va patir dissabte al migdia a l'estació del Carmel de l'L5. La dona havia enxampat a dos passatgers que portaven targetes de transport fraudulentes –una T4 i una T12-.

Com que els va impedir l'accés al transport públic, els dos homes la van esperar a la sortida de la feina per apallissar-la. Alguns dels seus companys de feina han detallat a través de Twitter que li van trencar una vèrtebra i la mandíbula i li van fer diverses contusions. Segons la policia catalana, els dos agressors ja han estat identificats i s'ha obert una investigació per esclarir els fets.