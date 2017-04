Albiol compara l'ANC amb "policia religiosa de països extremistes musulmans"

El president del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha comparat l'ANC amb la "policia religiosa d'alguns països extremistes musulmans" i ha assegurat que l'entitat està formada per "persones fanatitzades pel procés". En un acte aquest diumenge de Noves Generacions sobre ocupació juvenil, el líder del PPC ha posat d'exemple una suposada iniciativa de l'ANC "d'ocupació" d'infraestructures de l'Estat en cas que el govern espanyol es negués a acceptar el referèndum. "Quan es fan aquestes propostes s'obre la porta a actes violents. Es comença per justificar l'ocupació d'estructures bàsiques de l'Estat i el següent pas és que els cadells de la CUP surtin a atacar les seus de PPC o C's", ha afirmat Albiol, que també ha negat qualsevol implicació del govern espanyol en l'anul·lació del viatge de Puigdemont al Marroc: "Cap dirigent seriós es vol reunir amb radicals que aposten per un cop d'Estat, encara que sigui sense armes".