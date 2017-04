Els sindicats es manifesten aquest 1 de maig per reclamar ocupació estable i salaris justos

Els sindicats es manifestaran aquest 1 de maig arreu de Catalunya per donar visibilitat a les seves reivindicacions laborals en el marc del Dia Internacional del Treball. La UGT i CCOO sortiran al carrer en una marxa unitària sota el lema 'Ocupació estable, salaris justos i més drets socials' i han convocat manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa que serviran, segons apunten, per exigir que el creixement econòmic es noti també en una millora de les condicions laborals.

A més dels sindicats majoritaris, la CGT també ha convocat protestes a les quatre capitals catalanes i també a Badalona, Manresa, Berga, Igualada, Mataró, Sabadell, Mollet del Vallès i Vilanova i la Geltrú. Per la seva banda, el sindicat USOC ha cridat a la mobilització en una marxa pel centre de la capital catalana.

La manifestació central de Barcelona començarà a dos quarts de dotze del migdia des de la Plaça Universitat amb Ronda de Sant Pere fins a la Plaça de la Catedral, on els secretari general de la UGT, Camil Ros, i el de CCOO, Javier Pacheco, faran els seus discursos.

La marxa unitària a la resta de municipis s'iniciarà a les dotze del migdia. A Girona, s'iniciarà a la Plaça Independència i farà el recorregut fins a la Plaça del Vi; a Tarragona la protesta dels sindicats majoritaris arrencarà a la Plaça Imperial Tarraco fins al Balcó del Mediterrani, a Lleida iniciarà el seu recorregut a la Plaça del Treball fins a la Rambla de Ferran i a Tortosa la mobilització començarà a la Plaça del Carrilet i seguirà fins a la Plaça de l'Ajuntament.

La UGT i CCOO subratllen que el creixement econòmic «ha d´arribar a tothom» i, per això, segons reclamen, «cal crear ocupació estable i de qualitat, millorar els salaris i reforçar les xarxes de protecció social». Així, les manifestacions serviran per reivindicar que la millora econòmica es noti també en una millora de les condicions laborals ja que «l'economia creix, però els drets laborals i socials no», lamenten els representants dels treballadors, que insisteixen a reclamar la derogació de la reforma laboral. Així mateix, també utilitzaran aquesta jornada per demanar a la Unió Europea un canvi en les polítiques laborals.

La CGT de Catalunya ha convocat per l'1 de maig mobilitzacions amb el lema 'Passem a l'ofensiva' a les quatre capitals catalanes i també a Badalona, Manresa, Berga, Igualada, Mataró, Sabadell, Mollet del Vallès i Vilanova i la Geltrú. A més, el sindicat també ha avançat les mobilitzacions aquest dissabte a Vic i divendres passat al Vendrell. El sindicat considera que cal passar a l'ofensiva per recuperar els drets «per la via de la lluita i l'increment de vagues a tots els sectors productius».

Per la seva banda, el sindicat USOC ha cridat a la mobilització en una marxa que durà a terme pel centre de la capital catalana a partir de les dotze del migdia, que partirà de la Plaça Universitat, on coincidirà amb els sindicats majoritaris, i finalitzarà sobre la una del migdia a la Plaça de les Caramelles.