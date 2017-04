Una fallada en l'arnès, principal hipòtesi de l'accident de pònting a Esterri d'Àneu

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir què va passar en l'accident de pònting d'aquest dissabte a Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà), en el qual va resultar ferit crític un jove d'uns 25 anys. Una de les principals hipòtesis és que hi va haver un problema en el sistema de seguretat de l'arnès. El ferit anava amb un grup de vuit persones amb l'empresa especialitzada en esports d'aventura Rafting Catalunya, que tenia menys de dos anys d'antiguitat.

L'alcalde d'Esterri, Ramon Villuendas, ha lamentat un accident que qualifica de «situació desafortunada». Segons Villuendas, en aquest pont fa més de 30 anys que s'hi fan salts i durant tot aquest temps només té constància de dos accidents, comptant el d'aquest dissabte. L'altre va passar fa més de deu anys i també va resultar ferida una persona.

L'alcalde insisteix que «són activitats de risc i pot acabar passant un accident alguna vegada o altra» però puntualitza que «el percentatge de casos en relació amb el volum de gent que les practica és molt baix». Per això, afirma que «la seguretat que ofereixen les empreses del sector qualificades, com les que tenim al Pallars Sobirà és molt alta». Sobre la causa en concret d'aquest sinistre al pont d'Esterri, Villuendas ha dit que «cal ser prudents i esperar l'informe pericial que estan elaborant els Mossos d'Esquadra».

Per la seva banda, el president de l'Associació que agrupa les empreses d'esports d'aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, de la qual no en forma part la companyia amb la qual va fer pònting el jove, ha lamentat els fets. «Ningú troba explicació a què ha pogut passar», ha assegurat Dolcet.

L'avís del sinistre es va rebre a les 20.16 hores al pont d'Isil, al quilòmetre 127 de la C-147, just a la sortida d'Esterri. Per causes que s'estan investigant, el jove –veí de Barcelona- va impactar contra el terra d'una de les lleres del riu després de fer el salt al buit des del pont, d'uns 20 metres d'alçada i que passa per sobre del riu Noguera Pallaresa.

Com a conseqüència de l'impacte, la víctima va patir policontusions i inicialment va ser evacuada en estat crític a l'Hospital de Tremp. Poc després va ser derivada a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 1 helicòpter amb efectius del GRAE i 2 dotacions terrestres de Bombers i 2 ambulàncies del SEM van treballar en l'accident.