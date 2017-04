Un jove de 24 anys, ferit crític en caure fent pònting

Un jove de 24 anys va quedar ferit crític aquest dissabte a la tarda en caure fent pònting a Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà), segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del sinistre es va rebre a les 20.16 hores al pont d'Isil, al quilòmetre 127 de la C-147, just a la sortida d'Esterri. Per causes que s'estan investigant, el jove –veí de Barcelona- va impactar contra el terra després de fer el salt al buit des del pont, d'uns 8-9 metres d'alçada i que passa per sobre del riu Noguera Pallaresa. Diversos testimonis van alertar del succés i es desconeix encara si el jove anava amb un grup d'amics pel seu compte o havia contractat una empresa especialitzada en esports d'aventura. Com a conseqüència de l'impacte, la víctima va patir policontusions i inicialment va ser evacuada en estat crític a l'Hospital de Tremp. Poc després va ser derivada a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 1 helicòpter amb efectius del GRAE i 2 dotacions terrestres de Bombers i 2 ambulàncies del SEM van treballar en l'accident.