L'impost de begudes ensucrades entra en vigor aquest 1 de maig

L´impost de begudes ensucrades envasades es començarà a recaptar oficialment aquest dilluns 1 de maig. La Generalitat defensa que el nou tribut sobre aquestes begudes s'ha aprovat "pels efectes que tenen en la salut de la població" i que "té com a finalitat principal incentivar un canvi en els hàbits de consum, tal com recomana l´Organització Mundial de la Salut". Tanmateix, l'impost compta amb l'oposició de les empreses del sector de les begudes ensucrades envasades. El director general d'AECOC, José María Bonmatí, ha declarat a l'ACN que els fabricants i distribuïdors no són favorables a aquest tribut perquè el consideren "discriminatori, ja que penalitza només alguns productes, crea inseguretat jurídica en el contribuent i distorsiona la competència i la unitat de mercat".

Bonmatí ha afegit que "els temes de salut no se solucionen només des del punt de vista de la fiscalitat". Com a exemple, el representant de la patronal ha explicat que el sector ha modificat la seva oferta en els darrers anys i que actualment el 25% de les begudes comercialitzades en aquest segment "ja són sense sucres ni calories", com demostra l'auge que viuen els refrescos considerats 'light'.

El director general d'AECOC ha recordat també que el Govern obliga les empreses a repercutir el nou impost al preu que paga el consumidor final. La patronal apunta que això "fa que les empreses exerceixin, en aquest cas, com a mers recaptadors". En aquest sentit, moltes empreses de distribució ja fa dies que estan informant els seus consumidors a les botigues dels nous preus que s'apliquen a les begudes afectades com a conseqüència de l'entrada en vigor del nou impost aquest 1 de maig.

Entre un 8% i un 50% del preu final

S'estableixen dos tipus de gravamen segons el contingut en sucre. D'una banda, les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres rebran una càrrega de 0,12 euros per litre. Per l'altra, les begudes d´entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres estaran gravades amb 0,08 euros per litre. Segons l'AECOC, "depenent, per tant, del valor del producte i del percentatge de sucre que contingui, l'impost pot suposar entre un 8% i un 50% del seu valor final".

Els productes afectats per la llei són tots els refrescos o sodes, les begudes de nèctar de fruites, les begudes esportives, les begudes de te i cafè, les begudes energètiques, les llets endolcides, les begudes alternatives de la llet, els batuts i begudes de llet amb suc de fruita, les begudes vegetals i les aigües amb sabors.

La llei especifica que "no estan subjectes les begudes elaborades a partir de sucs de fruita o de verdura naturals, concentrats o reconstituïts, o llur combinació, ni tampoc llets o alternatives de les llets, que no continguin edulcorants calòrics afegits. També en resten exclosos els iogurts bevibles, les llets fermentades bevibles, els productes per a ús mèdic i les begudes alcohòliques".