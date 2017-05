L'Abat de Montserrat: «El Vaticà reconeix tots els estats nous que es creen»

L'Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, assegura que "el Vaticà reconeix tots els estats nous que es creen" i subratlla que "una Catalunya independent, també". Soler fa aquestes afirmacions conversant amb la periodista Sílvia Cóppulo al programa 'Fora de Sèrie', emès ahir a la nit, on va explicar que ha parlat amb el papa Francesc sobre el procés independentista. En aquest sentit, l'Abat de Montserrat defensa que "Catalunya és una nació i té dret a decidir sobre el seu futur" i afegeix que "Montserrat se situaria amb el que la majoria de la població decidís". Amb tot, ha subratllat que "s'ha d'establir diàleg i no renunciar-hi".

En declaracions al programa 'Fora de Sèrie', Josep Maria Soler ha explicat que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, no li ha demanat la seva opinió sobre el procés però ha assegurat que si li demana, li donarà.

En l'entrevista, Cóppulo i l'abat de Montserrat parlen també d'altres qüestions que afecten el dia a dia de l'Església. Per exemple, el pare abat veu clar que "paper de la dona a l'església ha de tenir molta més importància i molt més relleu que el que té". A més, també parla dels casos de pederàstia que afecten l'Església: "l'actitud que s'ha de tenir i que des de l'episcopat de Roma es dona és que s'ha de tenir tolerància zero i de buscar el bé de les víctimes."

Preguntat pel futur del monestir, Soler ha detallat que estan "fent una DAFO de cara al mil·lenari del 2025". Per Soler, "l'important és no visitar Montserrat com un parc temàtic". "Qui pugi com a turista ha de poder baixar com a pelegrí", ha reflexionat. En aquest sentit, l'Abat de Montserrat ha assegurat que "s'ha d'acollir a tothom" a l'hostatgeria, "si venen dos nois o dues noies, no els preguntem si són parella", ha afegit". Preguntat pel celibat, Soler ha defensat que "forma part de la vocació monàstica".

D'altra banda, Josep Maria Soler ha explicat que "la proposta de regió apostòlica catalana ha quedat aparcada en algun calaix de Madrid o Roma".