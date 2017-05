Una hostessa del Godó denuncia que havien de dur minifaldilla tot i la fred

Un grup de vuit hostesses que treballaven per l'empresa Schweppes durant el torneig de tenis Comte de Godó van haver de treballar amb minifaldilla i màniga curta tot i la fred que va fer. Les hostesses es van queixar cada dia per haver de treballar en aquestes condicions però no els van fer cas. Una de les hostesses ho ha denunciat en declaracions a 'El matí de Catalunya Ràdio': "Durant l'onada de fred havíem de passejar-nos amb vestidet curtet". Aquesta hostessa assegura que ella i les seves companyes cada nit es posaven malaltes després de passar-se hores amb vestuari d'estiu davant el mal temps.

"Jo i les meves companyes gairebé cada nit teníem febre perquè sortíem dels partits ja amb febre. Jo sortia amb migranya i febre dels partits. Cada nit malaltes", assegura aquesta hostessa. "Era treballar amb unes condicions en què et petaven les dents, contra la teva salut i contra la teva dignitat directament", afegeix.

Assegura que es van queixar però que les van esbroncar i, a més, van haver de demanar perdó. "Sempre som noies. Noies, faldilleta i ensenyant carn. El cas és que no podíem portar la jaqueta perquè no es veia bé la marca que també és al paraigua. S´ha de veure el vestit i si passem fred és igual", ha afegit.