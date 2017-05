L´Audiència ajorna el judici del «cas Adigsa» i les parts ultimen un possible pacte

L'Audiència de Barcelona ha ajornat fins el 16 de maig el judici de l'anomenat 'cas Adigsa', per suposades comissions irregulars d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obres de rehabilitació en pisos de protecció oficial de la Generalitat. El tribunal no havia notificat correctament la celebració del judici a un responsable civil subsidiari i no ho havia notificat a un altre.

Mentrestant, gairebé totes les parts estan ultimant un possible pacte de conformitat que suposaria una rebaixa de penes pels acusats, entre els quals l'excúpula d'Adigsa, que passaria de més de nou anys a penes que no els suposarien ingressar a presó.