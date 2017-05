Acusats del cas Adigsa ultimen un pacte per admetre els fets i evitar anar a presó

L'Audiència de Barcelona ha ajornat fins el 16 de maig el judici de l'anomenat «cas Adigsa», per suposades comissions irregulars d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obres de rehabilitació en pisos de protecció oficial de la Generalitat.



El tribunal no havia notificat correctament la celebració del judici a un responsable civil subsidiari i no ho havia notificat a un altre. Mentrestant, gairebé totes les parts estan ultimant un possible pacte de conformitat que suposaria una rebaixa de penes pels acusats, entre els quals l'excúpula d'Adigsa, que passaria de més de nou anys a penes que no els suposarien ingressar a presó.



El judici estava previst que comencés ahir i constava de nou sessions fins el 18 de maig. Durant tot el matí hi va haver converses entre la fiscalia, l'advocat de la Generalitat i les defenses per pactar un acord que evités el judici. Tres hores després, quan semblava que hi hauria acord amb quasi totes les parts i els acusats ja seien als seus llocs, els magistrats de la Secció 22 es van adonar que dos responsables civils no eren presents a la sala.



Un d'ells no va ser citat i l'altre no va comparèixer. Per això, i després de deliberar i discutir, la sala va decidir ajornar la primera sessió fins el 16 de maig.



El cas va saltar a la llum el 2005 després que un constructor, José Antonio Salguero, confessés haver pagat comissions de fins el 20% i que l'aleshores president de la Generalitat, Pasqual Maragall, digués al Parlament que CiU tenia un «problema, que és el 3%», cosa que va generar molta polèmica en plena negociació de l'Estatut.



La fiscalia acusava inicialment tres exdirectius, un intermediari i tres empresaris constructors dels delictes de prevaricació, malversació de fons públics i falsedat documental, en diversos graus de participació. A l'intermediari, José María Penín, li demanava cinc anys de presó i sis d'inhabilitació per càrrec públic, a més de 78.000 euros de multa i retornar els 28.900 euros que va cobrar d'Adigsa.



A l'exconseller delegat Josep Antoni Fontdevila, li demanava deu anys de presó, deu d'inhabilitació i multa de 60.000 euros, mentre que als altres dos directius, Jordi Huguet i Xavier Sala, els demanava nou anys i mig de presó i nou d'inhabilitació, a més de 60.000 euros de multa.



Per a l'empresari José Antonio Salguero li demanava un any i mig de presó i 6.000 euros de multa, perquè té en compte l'atenuant de confessió, mentre que als altres dos, Ángel Egido i Jordi Honrubia, els reclama cinc anys de presó i 18.000 euros de multa. Tots els acusats hauran de retornar, en total, els 120.000 euros que haurien costat de més les obres de rehabilitació.





Reconèixer els fets



Amb el possible pacte amb la fiscalia, els acusats que s'hi acullin haurien de reconèixer els fets i pagar els diners que s'haurien quedat irregularment. A canvi, la fiscalia rebaixaria substancialment les penes, que podrien permetre'ls no entrar a presó.



No obstant la rebaixa, l'empresari Salguero no accepta la proposta, perquè considera que ell va ser «víctima» de les comissions.



Si tots els acusats accepten l'acord menys ell, el judici serà més curt i només es practicaran les proves que hagi demanat la seva defensa.



El seu advocat, Gorka Nart, va explicar que Salguero, després de «destapar» el cas fa 15 anys, vol que «es faci justícia» i no accepta el relat de fets de la fiscalia, que ja va tenir en compte l'atenuant de confessió.



Segons la Fiscalia de Delictes Econòmics, la trama delictiva es divideix en dues parts. D'una banda, l'exconseller delegat de l'empresa, Josep Antoni Fontdevila, «va imposar a l'estructura d'Adigsa l'estranya intervenció d'una persona aliena», José María Penín, que va ser presentat com un «tècnic extern» a qui es va «inserir arbitràriament» en el procés de taxació, decisió i adjudicació a empresaris d'obres de rehabilitació de pisos comprats al mercat lliure i reconvertits en pisos de lloguer social.