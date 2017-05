Denuncien davant Inspecció de Treball el restaurant Abac de Jordi Cruz

El sindicat Intersindical-CSC ha presentat aquest dimecres una denúncia davant la Inspecció de Treball contra l'empresa Restaurant Abac SL, propietària del restaurant homònim, que comanda el cuiner manresà Jordi Cruz. La denúncia arriba arran de les declaracions que va fer Cruz en un reportatge on treia ferro a les queixes dels becaris de cuina pel fet de no cobrar.

Fonts d'aquest sindicat han explicat a Efe que la denúncia s'ha presentat perquè la Inspecció determini si en aquest prestigiós restaurant de Barcelona, que té dues estrelles Michelin, els becaris exerceixen com a tals o bé ocupen un "lloc de treball estructural", cosa que seria "un frau de llei", adverteixen.

Aquest sindicat, que es defineix com a "català, independentista i de classe", ha pres aquesta decisió després de la polèmica generada a partir d'unes declaracions del cuiner Jordi Cruz sobre el rol dels becaris a la cuina del seu restaurant.

"Estàs aprenent dels millors en un ambient real, no t'està costant un duro i et donen allotjament i menjar. És un privilegi. Imagina't quants diners et costaria això en un màster en un altre sector", va assegurar el cuiner el passat 1 de maig al Confidencial, una frase que recull la denúncia presentada.



En veure la polèmica generada en les xarxes socials per les seves paraules, Cruz va assegurar aquell mateix dia en el seu compte de Twitter: "Tenim professionals molt ben contractats i estudiants als quals mimem i ensenyem amb tot l'afecte...fart d'escoltar bestieses!!!", encara que la polèmica per les seves paraules encara cueja i ha obert un debat sobre el rol dels becaris als restaurants i a d'altres sectors professionals.

Aquest sindicat assegura que no té "una croada personal contra ell ni contra el seu negoci", expliquen fonts de la Intersindical-CSC, però que han cregut necessari dirigir-se a la Inspecció de Treball perquè descobreixi si aquest restaurant compleix estrictament la legislació laboral.

"Aquestes declaracions han causat una gran alarma social, ja que podrien ser constitutives de relacions laborals fraudulentes", argumenta el sindicat en la seva denúncia.

Amb independència de les mesures que pugui adoptar la Inspecció de Treball, les fonts consultades per Efe asseguren que s'han decidit a presentar la denúncia perquè "calia trencar la narrativa neoliberal segons la qual sembla que hagis de pagar per un lloc de treball", i més encara donada la precària situació laboral de la joventut a Catalunya, afegeixen.