Detingut a l'AP-7 per circular amb una taxa vuit vegades superior a la permesa

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 1 de maig el conductor d'un tràiler per circular amb una taxa d'1,23 mg/l d'alcohol, vuit vegades més a la permesa per conduir amb aquest tipus de vehicle (0,25 mg/l). Els fets es van produir quan l'home, de 32 anys i nacionalitat ucraïnesa, va sortir d'una àrea de servei, al terme municipal de Castellbisbal, al voltant de dos quarts de deu de la nit i va col·lidir amb un altre camió, el conductor del qual va ferir lleument, i amb dos turismes. En arribar al lloc dels fets, els Mossos li van practicar la prova d'alcoholèmia i va quedar detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit al conduir sota els efectes de l'alcohol.