El Govern fa el primer pas per comprar les urnes del referèndum

El Govern ha fet el primer pas per comprar les urnes del referèndum previst pel setembre. Segons han explicat fonts de l'executiu català a l'ACN, el Departament de Governació ha pres un acord marc que permetrà disposar d'una llista d'empreses disposades a subministrar les urnes. Les empreses interessades tindran 15 dies per notificar-ho una vegada l'acord es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que està previst que es faci en els propers dies. Segons fonts del Govern, l'acord permet homologar empreses per tal que la Generalitat pugui contractar pel proveïment d'urnes per a qualsevol procés electoral, com una consulta popular o qualsevol altra forma de participació ciutadana. Es calcula que aproximadament es necessiten unes 8.000 urnes per fer el referèndum.

El Govern defensa que aquest acord respecta la legalitat vigent, tenint en compte que la Generalitat té les competències per organitzar processos electorals, i remarca que es tracta de la primera concreció del compromís de l'executiu català de celebrar el referèndum amb o sense acord del govern espanyol. Un compromís que el Govern va voler visualitzar i ratificar per escrit en l'acte al Pati dels Tarongers del 21 d'abril amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, al capdavant.