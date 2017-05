Mas, sobre la compra d'urnes: «Això va endavant i arriba el moment decisiu»

El president del PDeCAT i expresident del Govern, Artur Mas, ha assenyalat aquest dissabte que la compra d'urnes per part de la Generalitat és "una decisió coherent" i que mostra que el procés "no té marxa enrere". "Això va endavant i arriba el moment decisiu", ha afirmat des de Montblanc, on ha inaugurat el nou local de la formació i ha mostrat una urna de metacrilat. Sobre l'avís del govern espanyol que la fiscalia actuarà si s'acaba materialitzant la compra d'urnes, Mas considera que això és el que faran "com a mínim" perquè "no saben fer altra cosa".