El Govern defensa la compra d'urnes i l'Estat avisa que la fiscalia «intervindrà»

El vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Oriol Junqueras, va assegurar que tant el president català, Carles Puigdemont, com ell i tot el Govern estan «conjurats» amb la celebració del referèndum sobiranista i que la compra d'urnes és «un pas més» en aquest procés.

El Departament de Governació de la Generalitat llançarà aviat una licitació per a l'adquisició de 8.000 urnes destinades al referèndum sobiranista que el Govern català pretén celebrar al setembre pròxim, segons van confirmar ahir a la nit fonts del Govern.

En declaracions als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) durant el seu viatge oficial als Estats Units, Junqueras va assenyalar que, amb el president, «fa moltes setmanes que vam desencallar aquest tipus de qüestions i que ens vam posar d'acord exactament en com s'havia de fer».

El també líder d'ERC va comentar que ara «s'ha sabut un dels aspectes que segur que són dels més rellevants en aquest procés i en el compliment d'aquest mandat democràtic». «Com que estem conjurats, tant el president com jo, com el conjunt del Govern, com la majoria parlamentària, com la majoria de les institucions del nostre país, estem convençuts que, indubtablement, farem aquest referèndum», va reiterar Junqueras.

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, va defensar ahir que la Generalitat és «plenament competent» per impulsar un procés per homologar possibles empreses proveïdores d'urnes, per la qual cosa aquesta actuació és «absolutament legal» i «d'acord amb la llei».



Per a diverses eleccions

En declaracions als periodistes en un acte a Santa Perpètua de Mogoda, la consellera va assenyalar que les urnes que es licitaran són «per a eleccions catalanes, consultes i processos participatius» i, en ser preguntada per si s'usarien per al referèndum d'independència, es va limitar a recordar el «compromís» del Govern amb aquest objectiu.

La titular de Governació va indicar que el procés per a aquest acord marc, que servirà per a preseleccionar empreses de manera que puguin subministrar urnes quan li ho requereixi el Govern, culminarà a final de juny.

En aquest procés se seleccionaran empreses per aportar unes 8.000 urnes de metacrilat, més pensades per a processos electorals, i 4.000 urnes de cartró més per a processos participatius. Borràs va insistir que és una actuació «perfectament legal», dins del marc competencial de la Generalitat, per la qual cosa ha dit que no entendria una resposta per la via judicial del Govern central.

«Estem parlant d'un àmbit en què som plenament competents i hi ha actuació absolutament legal i d'acord amb la llei per fer l'homologació i, si el Govern ho troba convenient, la compra de les urnes», va afegir.



En mans dels radicals

El portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va advertir de la intervenció de la Fiscalia si es materialitza «l'anunci de l'anunci» per part de la Generalitat catalana que aviat llançarà la licitació per adquirir urnes destinades al referèndum sobiranista.

«El que hem vist és un anunci d'un anunci i si això es tradueix en fets, sens dubte, la Fiscalia intervindrà», va subratllar abans de posar èmfasi que, en un recent acte, el Tribunal Constitucional va advertir que qualsevol referèndum sobiranista és il·legal i que aquesta il·legalitat vinculava dirigents polítics, funcionaris i empreses. Amb aquest argument, ha confiat que «els qui estan en aquesta deriva, sens dubte perquè estan en mans dels radicals i els antisistema de la CUP, han de pensar seriosament no fer més passos endavant».

«Les coses estan meridianament clares», va emfatitzar el ministre, i va recordar que el TC, en un acte del passat 14 de febrer, «ja va dir amb tota claredat que impediria la celebració de qualsevol referèndum i vinculava aquesta prohibició tant als dirigents polítics, com els funcionaris o a les empreses relacionades amb aquestes».