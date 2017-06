Puigdemont, escridassat a l'acte d'homenatge a les víctimes d'Hipercor

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha estat escridassat avui en iniciar la seva intervenció a l'acte d'homenatge a Barcelona a les víctimes de l'atemptat d'Hipercor, del qual avui es compleix el 30 aniversari.

Els crits de retret d'una part dels assistents, alguns d'ells com "Viva Espanya" o "colpista", han interromput Puigdemont quan començava el seu discurs, cosa que ha obligat a intervenir el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), José Vargas, per demanar que se li permetés continuar.

Vargas ha agafat el micròfon amb el qual estava intentant parlar Puigdemont i s'ha dirigit a la part dels assistents que increpaven el president català per demanar-los "per favor" que callessin.

"Estem en un acte de víctimes del terrorisme, no en un acte polític", ha esgrimit el dirigent de l'ACVOT, que amb les seves paraules ha aconseguit fer callar les persones que protestaven, i Puigdemont ha pogut continuar el seu discurs sense més interrupcions i, en acabar, ha estat aplaudit per alguns assistents.

Abans del discurs de Puigdemont, havien intervingut en l'acte el propi Vargas així com el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que han rebut aplaudiments.

Entre els assistents a l'acte hi havia el lehendakari Iñigo Urkullu, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, els consellers d'Interior, Jordi Jané, i Justícia, Carles Mundó, així com dirigents polítics com Jordi Turull (Jxsí), Inés Arrimadas (C's) i Xavier García Albiol (PP), a més de comandaments de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona.