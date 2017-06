Una barcelonina ocupa casa seva perquè l'inquilí la relloga per Airbnb

La barcelonina Montse Pérez ha hagut de llogar a través de la plataforma Airbnb el seu propi pis per poder-lo recuperar i durant aquest matí el mantindrà ocupat fins que arribi l'inspector de l'Ajuntament de Barcelona al qual han denunciat els fets, també posats en coneixement del jutjat.

Segons ha explicat a Efe la filla de Montse Pérez, Thais Franco, el problema va començar el 12 de maig quan van llogar a un ciutadà de 26 anys amb doble nacionalitat xilena i russa el petit pis, un quart de casa, situat al principal el número 129 del carrer del Mar de Barcelona, al popular i ara turístic barri de la Barceloneta.

El contracte de lloguer va ser de 950 euros mensuals i en les seves clàusules es feia constar que el llogater no podia rellogar-lo ni fer-ne un ús turístic, després d'assegurar-se que el jove, que va dir que havia estat traslladat de Londres a Barcelona per treballar com a assessor financer, era solvent -va mostrar una nòmina de 3.000 lliures esterlines al mes-.

Un cop signat el contracte, quan la propietària va intentar contactar amb el llogater per fer el canvi de nom dels subministraments ja no el va localitzar, de manera que va acudir a l'habitatge i va comprovar que estava obert i hi havia llençols a sobre del llit, ha relatat a Efe la seva filla.

Els veïns li van comentar que del pis n'entrava i sortia gent amb maletes i que estava sent usat com a pis turístic.

Va ser llavors quan la família va descobrir que el pis que havien arrendat al xilè-rus apareixia anunciat a la plataforma d'habitatges turístics Airbnb al preu de 200 euros la nit -6.000 euros al mes-.

Montse Pérez i la seva filla Thais Franco van descobrir així el que creuen que és una possible organització que es dedica a llogar pisos a Barcelona per després rellogar-los a turistes a través de la plataforma Airbnb, que no comprova la titularitat de l'habitatge, i obtenir importants beneficis.

Va ser en aquell moment quan van decidir reservar el seu propi pis i el primer dia que estava lliure era ahir, tal com ha avançat avui "La Vanguardia".

Perquè el llogater no reconegués la propietària, la reserva la va fer la seva filla Thais Franco; quan aquesta hi va acudir ahir fent-se passar per turista, va comprovar que qui li obria la porta i li facilitava les claus era una altra persona desconeguda.

Montse Pérez i Thais Franco han recuperat d'aquesta manera el seu habitatge, i, encara que desconeixen les conseqüències legals, han canviat el pany del pis.

Franco ha explicat a Efe que quan van acudir als Mossos a denunciar la situació, els van dir que es tractava d'un assumpte civil en el qual no podien intervenir, per això van interposar una demanda al jutjat de guàrdia i van comunicar els fets a l'Ajuntament de Barcelona, que avui enviarà un inspector al pis.

Thais Franco ha assegurat que es tracta d'una organització que es dedica a aquesta mena de frau ja que tenen coneixement que el xilè-rus, al qual no localitzen, també ha llogat altres immobles a Barcelona amb el mateix fi: pagar 950 euros de lloguer al mes i obtenir-ne després 200 per cada nit llogant-lo a turistes a través de la plataforma Airbnb.

La família, que havia d'abandonar el pis a les 11 del matí d'avui quan finalitzava la seva reserva a Airbnb, considera que està en el seu dret de recuperar el seu pis perquè el llogater ha incomplert les clàusules del contracte.

La propietària del pis ha enviat un burofax al llogater comunicant-li la rescissió del contracte, però aquest no ha contestat.

El cas ha destapat una de les nombroses picaresques que es produeixen a Barcelona amb el lloguer de pisos per satisfer l'enorme demanda turística que té la ciutat, especialment en barris atractius per als visitants, com la Barceloneta, al costat del mar, o Ciutat Vella, al casc antic.

L'Ajuntament de Barcelona ja ha requerit diverses vegades a la plataforma Airbnb, a la qual fins i tot ha multat amb 600.000 euros, que col·labori a detectar el frau en el lloguer de pisos que no tenen llicència de turístics i no publiqui els que no tenen llicència, però aquesta plataforma en fa cas omís.



Airbnb retira el pis

L'empresa de lloguer de pisos turístics Airbnb ha retirat de la seva plataforma l'apartament del barri barceloní de la Barceloneta, que un llogater oferia com a pis turístic sense el coneixement de la propietària de l'habitatge, Montse Pérez, segons ha comunicat a Efe la plataforma.

Abans de retirar l'anunci, Airbnb ha responsabilitzat l'"amfitrió" -qui estava llogant el pis- d'haver-lo ofert, i ha demanat "a tots els amfitrions que certifiquin que tenen permís per anunciar el seu allotjament" i "comprovin i segueixin les lleis locals".

La plataforma, que ha estat multada amb 600.000 euros per l'Ajuntament de Barcelona per anunciar pisos que no tenen llicència de turístics, recorda que "aquestes clàusules estan molt clares en els nostres termes de servei i en la nostra pàgina sobre ser amfitrions responsables".