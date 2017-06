El Govern s'obre a pactar amb l'Estat una nova data per la junta de seguretat

El conseller d'Interior, Jordi Jané, va instar el Govern espanyol a fixar aquesta mateixa setmana la data per convocar la Junta de Seguretat de Catalunya, ja que el Govern es va mostrar disposat a buscar un altre dia que no sigui el 3 de juliol per tal que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, hi pugui assistir.

«No vindrà d'un dia, però no ens podem esperar més», va afirmarJané, que va deixar clar que la convocatòria ha de ser en els propers dies o setmanes. El conseller va recordar que han arribat a oferir cinc dates al govern espanyol i que no han obtingut cap resposta. Jané va explicar que ahir va rebre la carta del ministre en què li demana que es replantegi la convocatòria unilateral de la junta per trobar un consens definitiu «i que aquest dimarts hi va mantenir diverses converses telefòniques. El titular d'Interior es va mostrar «content» del «canvi de posició» del Govern espanyol per assolir l'entesa.

El conseller va explicar que ahir mateix el secretari general d'Interior, Cèsar Puig, es va posar en contacte amb el seu homòleg del govern espanyol per demanar-li de trobar-se de forma urgent aquesta setmana per fixar una data per convocar la Junta de Seguretat de Seguretat. «No hi pot haver cap excusa», va avisar sobre la convocatòria de la junta, i va reblar: «El tema està més que madur. I quan un tema està més que madur, s'ha de vigilar que no es podreixi».

Jané va retreure que el govern espanyol considerés en els últims dies que no es donaven les condicions polítiques adequades per convocar la junta i va criticar que es tanquessin acords amb el País Basc, però no amb Catalunya; uns acords que, d'altra banda, ha puntualitzat que celebra i són «del tot necessaris».

Jané va deixar clar que la seguretat no pot està condicionada «ni per agendes polítiques ni per moments polítics». «Hem de donar el missatge que estem d'acord en la seguretat i que volem que aquest àmbit quedi absolutament preservat sempre», va afirmar.



«Legimitat guanyada»

El conseller també va defensar que Catalunya s'ha «guanyat la legitimitat perquè es convoqui la junta com més aviat millor» i va detallar que el 36% de les detencions de persones vinculades presumptament al terrorisme gihadista que s'han fet a l'Estat el 2017 han estat a Catalunya. Jané també va donar un missatge rotund de suport als cossos policials i ha demanat dotar-los de tots els instruments necessaris, com compartir dades o la mateixa Junta de Seguretat. Jané va recordar que des que va assumir el càrrec de conseller, ahir va fer dos anys, es va posar en contacte amb l'aleshores ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, per demanar-li que es convoqués la junta i que, més tard, es va haver d'esperar durant mesos perquè el govern espanyol estava en funcions. Just després que Zoido fos nomenat ministre de l'Interior, Jané va reclamar-li la junta. Durant aquests últims mesos, el conseller va reclamar en reiterades ocasions la convocatòria de la junta. Pel que fa a l'alerta de la presidenta del sindicat de policies europeus, Eurocop, Àngels Bosch, que l'exclusió dels Mossos d'Europol «pot comprometre» la seguretat de tota Europa, el conseller va afirmar que respectava els comunicats d'àmbits policials, però no va entrar a valorar-lo i va deixar clar que la seva feina és treballar per a la seguretat de Catalunya i d'Europa.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido (que no assistirà a la junta de seguretat), va enviar una carta al conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, per desbloquejar el conflicte obert entre els dos executius en matèria de seguretat, en la qual li planteja que «resulta imprescindible aconseguir ja una entesa definitiu».

Per altra banda, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va titllar ahir de «miserable» i «irresponsable» el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i es va negar a retirar aquestes paraules del diari de sessions quan la presidenta de la Cambra, Ana Pastor, li va donar l'oportunitat de fer-ho.