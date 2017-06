La implementació de la llei de desconnexió divideix Junts pel Sí

El PDECat i ERC discrepen aquests dies al voltant de la llei de desconnexió de l'Estat i la llei que haurà de regular la posada en marxa del referèndum. Segons fonts de l'Executiu català recollides per El Periódico, el PDeCAT vol deixar per a després de la consulta, en cas de victòria del «sí», l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica i limitar-se a tirar endavant només la norma que empararia la votació de l'1 d'octubre. En canvi, els republicans, que es consideren «pares» de la llei de transitorietat, expressen el seu desig d'aprovar els dos projectes abans de l'1-O. Un dels motius per a les discrepàncies seria és la por a la possible reacció de l'Estat.

Els independentistes entenen que una llei de transitorietat podria comportar l'acusació de sedició, ja que suposa vulnerar l'article 2 de la Constitució, que estableix la sobirania nacional, mentre que cenyir-se al referèndum només podria ser considerat una desobediència. La sedició, evidentment, pot comportar penes molt dures de presó, mentre que la desobediència només suposa inhabilitació. Tot això es va abordar dimarts passat en una reunió al Palau de la Generalitat.