Una burilla causa tres hores de caos al Bages amb un incendi a Sant Fruitós

A les portes de la revetlla de Sant Joan, que ja es preveia conflictiva, una imprudència va provocar ahir a la tarda el primer gran foc de l'estiu al Bages, que va cremar 150 hectàrees a tocar de Sant Fruitós. Es tracta de l'incendi amb més àrea cremada de Catalunya aquest any. El foc va alterar la vida de centenars de veïns de Sant Fruitós i de clients de la zona comercial i d'oci del polígon Riu d'Or, i va perjudicar la mobilitat de tot el poble i de Manresa.

L'incendi es va originar a 2/4 de 4 de la tarda en un marge d'un camí de terra situat entre Sant Fruitós i Viladordis, on solen passejar persones a peu o en cotxe, però que no és gaire freqüentat pels veïns de la zona. El foc va ser causat per una cigarreta que algú va llençar a terra en el pitjor moment del dia, quan la temperatura arribava als 38 graus i la humitat relativa era del 24%. La causa del foc va ser confirmada pels Agents Rurals, que, amb els Mossos, investiguen l'autoria de la imprudència. En el moment de l'inici del foc, no hi havia cap activitat agrícola a la zona.

L'incendi es va estendre ràpidament pels camps de palla. «Hem vist que la velocitat de propagació ha estat molt més alta que la setmana passada. Si aleshores era de 2,5 quilòmetres per hora, avui ha estat de 6», explicava el cap dels Bombers de la Catalunya Central, Francesc Boya. «Això fa que als nostres recursos els costi molt més fer front a l'incendi, perquè va molt més ràpid», va afegir.

El foc va començar a propagar-se ràpidament pels camps (alguns dels quals ja estaven segats), en direcció al barri de la Rosaleda i al polígon Casanova. A causa del vent, es va formar una gran columna de fum negre, que es va fer visible des de tota la comarca. Els Bombers van anar afegint recursos per combatre el foc i, en el decurs de la tarda, hi van treballar 48 dotacions terrestres i deu d'aèries, que agafaven aigua al llac de l'Agulla. També hi van participar vuit vehicles de la federació d'ADF del Bages-Moianès.

El foc es va acostar a tocar d'algunes cases de la Rosaleda, motiu pel qual els Mossos van desallotjar els cent veïns que hi havia al barri en aquell moment. L'incendi va fer evacuar usuaris de complexos esportius del polígon, alhora que es van confinar clients de supermercats com Carrefour, per evitar intoxicacions pel fum. L'incendi va acabar creuant la carretera i es va acostar a l'eix Transversal, motiu pel qual va ser tallat, en sentit Girona.

Finalment, després de tres hores amb l'ai al cor, els Bombers van poder donar per estabilitzat el perímetre cap a 2/4 de 7 de la tarda, després d'haver cremat unes 150 hectàrees, la gran majoria (el 80%) agrícoles, i la resta forestals. L'incendi va cremar bales de palla i va causar danys a la granja Cordelles.