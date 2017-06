El mosso jutjat per colpejar un jove a l'orella diu que el cop es va desviar

Un mosso d'esquadra jutjat per donar una patacada a l'orella a un jove en un dispositiu policial durant les manifestacions contra el desallotjament de Can Vies va al·legar ahir que va actuar per defensar una companya a qui la víctima estava amenaçant i que el cop se li va desviar al cap sense voler.

La secció setena de l'Audiència de Barcelona va jutjar ahir l'agent antiavalots, per a qui la Fiscalia demana tres anys de presó i quatre d'inhabilitació, així com el pagament de 2.600 euros d'indemnització, mentre que l'acusació particular i la popular, exercida pel centre per a la defensa dels Drets Humans Iridia, reclamen que se'l condemni a sis anys de presó.

L'agent, amb 12 anys d'experiència en la unitat antiavalots dels Mossos, està acusat de propinar un fort cop amb la seva defensa a un jove que travessava amb la seva bicicleta per la plaça de Sants de Barcelona i que es va topar amb els agents quan aquests estaven dispersant la zona, en el marc d'un dispositiu muntat amb motiu dels incidents que van ocórrer durant diversos dies en les protestes contra el desallotjament del centre okupa Can Vies.

El cop propinat per l'agent va causar una ferida a l'orella del jove, que va necessitar sutura quirúrgica, segons la Fiscalia i les acusacions, que sostenen que el mosso va picar la víctima sense que hi hagués provocació prèvia i dirigint l'impacte al seu cap, cosa que infringeix els protocols policials que prohibeixen dirigir la defensa a la part superior del cos.