Nova alerta per l'onada de calor que afectarà Catalunya els propers dies

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí una nova Alerta del Pla de Protecció Civil PROCICAT per Onada de Calor davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) d´un nou episodi de temperatures extremes que començarà avui i que pot allargar-se fins dissabte. L´Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) també ha posat en fase 2 d´alerta el Pla d´actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).

Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen la possibilitat que se superi el llindar de temperatures extremes per aquesta època de l´any a molts punts de Catalunya. La superació de temperatures extremes afectarà principalment les comarques de l'interior de Catalunya i especialment Ponent. El pic de calor es produirà demà coincidint amb la revetlla de Sant Joan.

Aquesta és la primera Alerta del pla PROCICAT per onada de calor de l´estiu, però la segona en menys de dues setmanes. La setmana passada l´Alerta es va mantenir des del dia 14 de juny al diumenge 18 de juny, i el 061 CatSalut Respon va atendre 223 incidents per calor, 147 dels quals amb activació d´un metge a ambulància del SEM.

Protecció Civil de la Generalitat ha fet arribar el missatge d´alerta per onada de calor i les principals recomanacions a tots els responsables de les activitats de Joventut que hi ha repartides per tot el territori, així com també a les empreses de teleassistència i la Creu Roja. A més, també ha enviat un missatge PUSH a la ciutadania.



Què són temperatures extremes?



Cal tenir en compte que són extremes en relació a l´època de l´any i a cada municipi. El llindar establert pel Servei Meteorològic de Catalunya es correspon amb la superació de la temperatura màxima diària de cada municipi establerta pel percentil 98, que vol dir que només el 2% de dies dels mesos d´estiu, la temperatura màxima ha estat superior a aquest valor previst. Per tant, a cada municipi serà un llindar diferent. Per exemple, a Oliana (Alt Urgell) el percentil 98 de calor està situat en 38,4; a Valls (Alt Camp) en 36,3 graus; a Salt (Gironès) en 37,8; a la Seu d´Urgell (Alt Urgell) en 36,6; a Igualada (Anoia) en 38 graus; a Cervelló (Baix Llobregat), en 36,8 graus, a Artés (Bages) en 37,3; a Tortosa (Baix Ebre) en 36,2; a Mataró (Maresme) en 34,3; a Vic (Osona) en 37; i a Lleida (Segrià) en 38,1 graus.



Recomanacions



Protecció Civil de la Generalitat recomana a la ciutadania que s´informi de com fer front a aquest augment significatiu de les temperatures, que eviti les activitats físiques intenses a les hores de més calor i que begui molta aigua, encara que no es tingui set.

Davant d´aquest augment de les temperatures cal tenir especial cura de les persones més vulnerables a la calor (gent gran, nadons, malats crònics,...). Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, als familiars o veïns grans que viuen sols per assegurar-se que s´hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades.