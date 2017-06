La Comissió de la Dignitat veu com un «fet històric» la llei que anul·la les sentències dels tribunals franquistes

El portaveu de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, ha titllat aquest dissabte com un «fet històric» la proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que s'aprovarà la pròxima setmana al Parlament i que anul·la «totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista».

En declaracions a l'ACN, Cruanyes l'ha definit també com una «victòria». Ha celebrat també que per llei l'Arxiu Nacional de Catalunya serà autoritzat perquè faci públic un registre de les persones condemnades pels judicis polítics del franquisme.

Cruanyes ha ressaltat que es donarà a conèixer la llista dels 63.961 processos que van tenir lloc a Catalunya des del 38 quan van posar els peus els franquistes a Catalunya fins al 78.