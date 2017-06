183 cremats, 36 traumatismes o amputacions i 42 lesions oculars balanç de la revetlla

El Departament de Salut ha detallat que un total de 271 persones han rebut assistència als hospitals i Centres d'Urgència d'Atenció Primària (CUAP) d'arreu de Catalunya durant la revetlla de Sant Joan. La majoria d'aquestes assistències han estat per cremades i afectacions oculars produïdes a causa de les fogueres i els petards. Pel que fa al tipus de lesions, s'han registrat 170 cremades lleus, 23 de greus, 36 traumatismes i/o amputacions i 42 lesions oculars. Entre tots els casos hi havia 62 menors d´11 anys i 62 entre 11 i 17 anys. D'aquestes 271 persones ateses arreu del país, 207 ho han estat a centres de les comarques de Barcelona, 15 a les de Catalunya Central, 19 als de Girona, 3 als centres de Lleida, 20 a les comarques de Tarragona i 6 a les Terres de l´Ebre. Paral·lelament, el 061 CatSalut Respon ha rebut 2.750 trucades entre les 20 hores del vespre del 23 de juny i les 7h del matí del 24, causades per 2.084 incidents diferents, gairebé el 11% d'ells per temes relacionats amb la revetlla de Sant Joan.

D´aquests, 743 s´han resolt telefònicament i en els 1.341 casos restants ha estat necessària l´activació d´un metge a domicili o ambulància del SEM.



El SEM atén 125 intoxicacions i 37 accidents de trànsit

Durant aquesta nit, el Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 247 persones per patologies relacionades amb la revetlla; 125 d'elles per intoxicacions, 52 per agressions, 37 per accidents de trànsit i 33 per cremades. De les 125 intoxicacions, 52 han estat a l´àrea metropolitana de Barcelona; 30 a Barcelona ciutat; 16 a la demarcació de Tarragona; 18 a Girona; 5 a la Catalunya Central; 3 a Lleida i 1 a l´Alt Pirineu i Aran. Les 52 agressions es distribueixen per: 22 àrea metropolitana de Barcelona; 14 a la ciutat de Barcelona; 3 a Tarragona; 2 a la Catalunya Central; 7 a Girona i 4 a Lleida.

Els 37 accidents de trànsit que ha atès el SEM han tingut lloc: 15 a l´àrea de Barcelona i 4 a Barcelona ciutat; 7 a Girona; 1 a Tarragona; 1 a Lleida; 8 a la Catalunya Central i 1 a Terres de l´Ebre. De les 33 de cremades, 19 han estat a l´àrea metropolitana de Barcelona; 4 a Barcelona; 3 a Tarragona; 1 a la Catalunya Central i 6 a Girona.



Els Bombers de la Generalitat han atès 550 serveis entre les 20.00h i les 00.00h d´aquest divendres, revetlla de Sant Joan. El gruix d´actuacions s´ha centrat en els incendis de vegetació, tan urbana com forestal o agrícola (un total de 306 avisos). La major part dels serveis es concentren a les comarques més properes a l´àrea metropolitana: Vallès Occidental 99, Baix Llobregat 69, Barcelonès 44 i Vallès Oriental 40).

Cal destacar també que els Bombers han hagut d´atendre 179 serveis relacionats amb incendis en zona urbana, la majoria per apagar petits focs en el mobiliari urbà, com per exemple contenidors.

Entre els serveis més rellevants els Bombers apunten un incendi de vegetació a Sitges, a sobre de la urbanització Rat Penat del nucli les Botigues de Sitges del qual s´ha rebut l´avís a les 23.17 h. A un quart de dues de la matinada els efectius desplaçats a la zona ja tenien l´incendi encerclat.

D´altra banda, a Bonastre els Bombers també treballen en un incendi de vegetació que s´ha declarat a una zona boscosa situada davant de la urbanització la Vinya de Bonastre. L´avís d´aquest incendi s´ha rebut a les 23.24 h i, a un quart de dues treballaven en l´extinció 9 dotacions terrestres.