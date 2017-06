Estudiaran fer dos nous baixadors de tren al Pont Major i l´Avellaneda

La Generalitat i l'Ajuntament de Girona començaran a treballar a partir de setembre per estudiar si és possible construir dos nous baixadors del tren de Rodalies a l'Avellaneda-Mas Gri i al Pont Major. Els dos projectes estaven inclosos dins del Pla urbanístic del sistema urbà de Girona de l'any 2010, però amb l'arribada de la crisi econòmica van quedar desats en un calaix. Ahir, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va demanar públicament a la Generalitat que estudiï la possibilitat de fer-los, en considerar que es tracta de dues obres econòmicament sostenibles i que permetran millorar la mobilitat de la ciutat, tot relligant el nord i el sud. El director general de Transport i Mobilitat, Ricard Font, ho va veure amb bons ulls i va anunciar que al mes de setembre començaran la licitació per als projectes de viabilitat.

Madrenas va oferir ahir una conferència al Cercle d'Infraestructures titulada Les ciutats intermèdies en el corredor mediterrani. El cas de Girona, en la qual va defensar una mobilitat sostenible per a la ciutat. I la principal petició va ser un nou impuls del tren de Rodalies amb dos nous baixadors al Pont Major i l'Avellaneda. L'alcaldessa va defensar que no es tracta d'unes obres faraòniques, sinó econòmicament sostenibles i que tindran efectes positius tant en l'àmbit social com l'ambiental. «Podríem treure més partit d'una infraestructura que ja tenim, fer un pas més en la consolidació del sistema de Rodalies», va indicar Madrenas. L'alcaldessa va recordar, a més, que l'estació de l'Avellaneda-Mas Gri permetria donar resposta al creixement que està previst al sector sud de la ciutat, tot garantint l'equilibri territorial de la zona.

Font, per la seva banda, es va mostrar d'acord amb l'alcaldessa, tot assenyalant que «ara és moment d'aprofitar les infraestructures que ja existeixen». Per això, va indicar que a partir del mes de setembre la Generalitat començarà a licitar els projectes de viabilitat.

L'estació de mercaderies

De la mateixa manera, Madrenas també va defensar que cal recuperar l'espai que ocupa l'estació de mercaderies per a la ciutat, ja que «està essent inútil, perquè les empreses no la fan servir per res». «Estar mantenint un espai ocupat de forma inútil no té cap sentit. Volem recuperar aquest espai per a la ciutat i poder créixer cap allà», va indicar.

L'alcaldessa va defensar una mobilitat sostenible per a la ciutat. «És evident que tant la ciutat com tot el territori que l'envolta han d'aprofitar les oportunitats i treballar per un millor model de gestió de les infraestructures, sempre tenint en ment el criteri de la sostenibilitat», va indicar. En aquest sentit, va explicar que Girona vol reduir la petjada de diòxid de carboni tot apostant per un model de ciutat «compacta i complexa», i en què es creïn circuits de mobilitat que relliguin tots els barris amb els nodes més importants. Madrenas va defensar la intermodalitat i es va mostrar especialment orgullosa de l'èxit de la Girocleta, amb un nombre d'usuaris que creix cada any i que actualment se situa en els 2.524.



Augment de carrils bici

També va destacar que en els darrers quatre o cinc anys han augmentat un 900% els quilòmetres de carril bici, amb una xarxa pedalable que arriba als 32 quilòmetres. Tot i això, també va reconèixer que l'objectiu és que les bicis vagin pel carril bici i no per les voreres, i va alertar que, si és necessari, recorreran a la via sancionadora. Per això, va recordar que ben aviat començarà a funcionar una patrulla d'agents mediambientals que posaran multes als ciclistes que vagin per la vorera i també a les persones que no recullin els excrements de gossos.

De la mateixa manera, l'alcaldessa va subratllar que la seva aposta per la mobilitat sostenible també passa pel gran aparcament dissuassiu que faran al Centre Verd, que estarà connectat al transport públic i la Girocleta.