Els lletrats del Parlament van alertar que la Mesa podia desobeir el TC

El vicepresident de la Mesa, Espejo-Saavedra, camí del TSJC per declarar com a testimoni. efe

Els lletrats del Parlament van advertir els membres de la Mesa que podrien incomplir el mandat del Tribunal Constitucional (TC) si portaven al ple les dues resolucions proreferèndum, segons han confirmat avui dos diputats de C's i PSC en la seva declaració com a testimonis del «cas Forcadell».

Segons van informar a Efe fonts jurídiques, els diputats José María Espejo-Saavedra (Cs) i David Pérez (PSC), membres de la Mesa que es van oposar que el Parlament permetés votar dues resolucions a favor d'un referèndum d'independència, van declarar ahir com a testimonis, més d'una hora cadascun, davant la jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Maria Eugènia Alegret.

La magistrada manté imputats la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i quatre membres de la Mesa de Jxsí i CSQP per desobeir el Tribunal Constitucional, en permetre que la cambra catalana votés el passat 6 d'octubre dues resolucions que instaven el Govern a celebrar un referèndum d'independència.

Durant la seva compareixença, la magistrada va preguntar als testimonis per l'acta de la reunió que la Mesa va celebrar el passat 6 d'octubre, abans de portar al ple la votació, en la qual el Lletrat Major del Parlament avisava sobre un possible «incompliment» al Tribunal Constitucional.

Els testimonis van confirmar davant la magistrada el contingut de l'acta d'aquesta reunió, que Alegret i el fiscal Francisco Bañeres els van mostrar entre d'altres documents relatius a la tramitació parlamentària de les resolucions, i han ratificat que la Mesa va ser advertida de les conseqüències jurídiques de la seva decisió.



Resolucions proreferèndum

El passat 6 d'octubre, dia en què estava previst votar propostes parlamentàries derivades del debat de política general, la Mesa es va reunir a primera hora i va acceptar les resolucions proreferèndum, davant la qual cosa els grups de C's, PSC i PP van demanar que es reconsiderés l'admissió.

Després d'una immediata reunió de la Junta de Portaveus, la Mesa es va tornar a congregar i, amb la majoria de Jxsí i CSQP, va desestimar la demanda de reconsideració plantejada per C's, PSC i PP. Va ser en aquell moment quan, segons van corroborar els testimonis, el Lletrat Major va recordar l'existència d'acords i actes del TC que impedien tirar endavant qualsevol proposta que emanés de la declaració de ruptura que la cambra va aprovar el 9 de novembre del 2015 i va avisar que, si les propostes proreferèndum presentades per Jxsí i la CUP es portaven al ple, l'alt tribunal podia entendre'l com un incompliment de les seves sentències.

No obstant això, finalment es va acordar admetre a tràmit les dues resolucions amb els vots a favor de la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, dels membres de Jxsí a la Mesa -Anna Simó, Lluis Maria Corominas i Ramon Barrufet- i de CSQP -Joan Josep Nuet-, tots ells imputats en la causa, i l'oposició d'Espejo-Saavedra i Pérez.

La decisió de la Taula va permetre portar al ple les dues resolucions proreferèndum, que van ser aprovades amb el suport de Jxsí i la CUP. Una vegada en el ple, els lletrats de la cambra van tornar a advertir, aquesta vegada públicament, que votar les dues resolucions podria contravenir les decisions del Constitucional.



«Impedir i paralitzar»

Després de la seva declaració davant la jutge, el vicepresident segon de la Mesa del Parlament, José María Espejo-Saavedra (C's), ha afirmat que es va oposar a portar al ple les resolucions perquè la cambra catalana no és una «illa jurídica» i el seu reglament ha de ser acord al que decideixin els tribunals. De la seva banda, el diputat del PSC David Pérez ha defensat que la Mesa del Parlament, de la qual és secretari segon, tenia «la necessitat i obligació d'impedir i paralitzar» que sortissin endavant les resolucions proreferèndum i qualsevol altra que desobeís el TC.

En declaracions als mitjans, Pérez va assegurar que el seu testimoni ha servit per «posar llum sobre el tema» que investiga el TSJC, ja que ha deixat patent que la sentència del TC era «claríssima».